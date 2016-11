Huron Co., Bronson Twp., 1721 New State Road, Matthew C. and Lori J. Gross to Zachary G. and Amber Riley or survivor, $530,000.

Ottawa Co., Marblehead Corp., 640 Parkside Drive, Kathleen A. Papp to Cynthia W. Staudt, $430,000.

Ottawa Co. Marblehead Corp., 11190 E. Bayshore Road, Unit C, Robert G. and Carol A. Hazule to Nancy L. and Robert H. Abbott, $371,000.