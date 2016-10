Erie Co., Vermilion City, 5378 Portage Drive, Judith H. Ernest trustee to Joseph M. and Alexandra L. Smith, $2,150,000.

Erie Co., Vermilion City, 4981 Portage Drive, Frederick E. Fitzhugh Jr. trustee to Erika A. Schmidt and Arthur F. Bortnick, $475,000.

Huron Co., New Haven Twp., Peru Center Road land, Studer & Niese Corp. to WSK Land Company, LLC, $427,913.