How the top 10 Ohio teams in the AP state poll fared

COLUMBUS Ohio (AP) — How the top teams in the weekly Associated Press state football poll fared:

Division 1 1. Cincinnati Colerain (6-0) beat Mason 30-16. 2. Huber Heights Wayne (5-0-1) beat Centerville 45-8. 3. Stow-Munroe Falls (6-0) beat Twinsburg 42-14. 4. Massillon Jackson (6-0) beat Can. Glenoak 35-10. 5. Lakewood St. Edward (5-1) beat Naperville Central, Ill., 35-14. 6. Hilliard Bradley (5-1) lost to Dublin Scioto 20-6. 7. Powell Olentangy Liberty (6-0) beat Westerville Cent. 24-14. 8. Cincinnati Elder (4-2) lost to Cin. St. Xavier 31-7. 9. Cleveland St. Ignatius (5-1) beat Parma 49-0. 10. Pickerington Central (5-1) beat Gahanna Lincoln 20-18. Division II 1. Avon (6-0) beat Lakewood 42-6. 2. Warren G. Harding (6-0) beat Ashtabula Lakeside 48-0. 3. Bedford (6-0) beat Garfield Hts. 40-33. 4. Holland Springfield (6-0) beat Napoleon 20-0. 5. Cincinnati Turpin (6-0) beat Kings Mills Kings 27-7. 6. Chardon (6-0) beat Chagrin Falls Kenston 48-0. 7. Uniontown Lake (4-2) lost to Can. McKinley 20-14, OT. 8. Cincinnati La Salle (4-2) beat Cin. Moeller 55-14. 9. Cincinnati Princeton (5-1) beat W. Chester Lakota W. 26-7. 10. Troy (5-1) beat Tipp City Tippecanoe 35-7. Division III 1. Columbus St. Francis DeSales (6-0) beat Cols. Watterson 32-8. 2. Toledo Central Catholic (6-0) beat Fremont Ross 35-18. 3. Akron Hoban (5-1) beat Mentor Lake Cath. 41-10. 4. Franklin (6-0) beat Waynesville 54-6. 5. Wapakoneta (6-0) beat Celina 42-21. 6. Alliance Marlington (6-0) beat Louisville 24-21. 7. Sandusky (6-0) beat Bellevue 28-26. 8. Trotwood-Madison (5-1) beat W. Carrollton 66-6. 9. St. Marys Memorial (6-0) beat Lima Bath 34-0. 10. Columbus Bexley (6-0) beat London Madison Plains 35-6. Division IV 1. Steubenville (5-1) lost to Akr. SVSM 15-7. 2. Johnstown-Monroe (6-0) beat Johnstown Northridge 58-6. 3. Kettering Archbishop Alter (6-0) beat St. Bernard Roger Bacon 65-13. 4. Perry (6-0) beat Chagrin Falls 52-20. 5. Plain City Jonathan Alder (6-0) beat Delaware Buckeye Valley 28-20. 6. Port Clinton (6-0) beat Sandusky Perkins 23-14. 7. Youngstown Cardinal Mooney (4-1) idle. 8. Columbus Bishop Hartley (4-2) beat Cols. St. Charles 36-15. 9. Cincinnati Wyoming (6-0) beat Cin. Mariemont 38-0. 10. Ottawa-Glandorf (6-0) beat Defiance 41-6. Division V 1. Coldwater (6-0) beat Rockford Parkway 41-7. 2. Wheelersburg (6-0) beat Oak Hill 42-0. 3. Cincinnati Hills Christian Academy (6-0) beat Cin. Clark Montessori 34-6. 4. Milan Edison (6-0) beat Sandusky St. Mary 49-0. 5. Garrettsville Garfield (6-0) beat Atwater Waterloo 58-19. 6. West Salem Northwestern (6-0) beat Apple Creek Waynedale 56-6. 7. Sugarcreek Garaway (6-0) beat W. Lafayette Ridgewood 27-7. 8. Swanton (6-0) beat Evergreen 51-0. 9. West Lafayette Ridgewood (5-1) lost to Sugarcreek Garaway 27-7. 10. Canfield S. Range (5-1) lost to New Middletown Spring. 34-27, OT. Division VI 1. Kirtland (6-0) beat Independence 27-11. 2. Maria Stein Marion Local (5-1) beat Anna 41-0. 3. Hamler Patrick Henry (6-0) beat Archbold 34-7. 4. Cleveland Cuyahoga Heights (6-0) beat Richmond Hts. 42-6. 5. Mechanicsburg (6-0) beat W. Liberty-Salem 31-0. 6. Bucyrus Wynford (6-0) beat Sycamore Mohawk 24-6. 7. Beverly Fort Frye (6-0) beat New Matamoras Frontier 53-0. 8. Liberty Center (5-1) beat Delta 14-0. 9. Delphos Jefferson (5-1) beat Bluffton 33-3. 10. Louisville St. Thomas Aquinas (5-1) beat Cle. VASJ 40-33. Division VII 1. Mogadore (5-1) lost to Mantua Crestwood 24-7. 2. Warren John F. Kennedy (6-0) beat Garfield Hts. Trinity 44-0. 3. Norwalk St. Paul (6-0) beat Plymouth 42-0. 4. Covington (6-0) beat Lewisburg Tri-County N. 41-13. 5. Fort Recovery (4-2) lost to Versailles 20-7. 6. Monroeville (6-0) beat Greenwich S. Cent. 35-0. 7. Shadyside (5-1) lost to Hannibal River 39-7. 8. McComb (5-1) beat Leipsic 38-8. 9. Racine Southern (6-0) beat Stewart Federal Hocking 45-14. 10. Lucas (5-1) beat Loudonville 33-27.