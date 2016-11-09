Perkins High School honor roll

Juniors: Kyle Aceto, Bridgett Babson, Hunter Bishop, Derick Campbell, Erin Campbell, Cassandra Cebull, Emily Conner, Claudia Corso, Parker Cremean, Zoey Diebold, Sydnie Dudek, Angela Dzwonczyk, Gerald Fantozzi, Claire Findley, Lauren Fiorletta, Samantha Gennaro, Shawn Gerold, Alayna Groover, Annabelle Gross, Noah Henry, Jillian Johnston, Madeline Kaseman, Tara Knudsen, Joseph Koch, Laurel Leber, Madison Leffler, Chase Linkenbach, Karina Matthews, Savannah Missler, Elaina Nielsen, Mason Orshoski, Emily Peiffer, Kari Puckrin, Benjamin Rickard, Nicholas Robinson, Joseph Sausser, Clayton Schmidt, Hannah Schoen, Bryden Shinski, Abby Singler, Samantha Smith, Rachel Speir, Trinity Thompson, Dominique Tran, Jacob Voight, Christopher Wells, Nathan Weltle, Helmut Wheeler, Alexis Wilson
Sophomores: Kaitlyn Arquette, Julia Baughn, Hannah Baum, Lillie Boose, Kennedy Cantelli, Karli Canterbury, Elizabeth Cassidy, Jordan Coleman, Brian Collart, Mackenzie Corso, Cameron Dabney, Courtney Davis, Allison Ewers, McClain Farley, Jordyn Fields, Wesley Gray, Macey Gundlach, Mckenzie Harris, Elexyss Henkle, Kaylee Hiser, Gabriel Ingram, Jesslyn Jenkins, Ryan Johnson, Tanner Johnston, Ryleigh Knupke, Justin Kotsopoulos, Abigail Kreimes, Tuong Le, Lauren Lehner, Aaron Lorentz, Mason Luzader, Jason Majoy, Andrew Mc Veigh, Jenna Meisler, Samuel Myers, Dylan Nason, Chloe Nesbit, Linh Ngo, Siwaporn Norrasing, Gloria Plue, Lucas Salmon, Matthew Schaeffer, Wyatt Schmidt, Maria Schoder, Logan Schoen, Allison Schuster, Audra Sennish, Alena Serrano, John Sharkey, Yihoon Shin, Dehvin Shumate, Donielle Shumate, Nancy Siegel, Paige Skaff, Blake Smith, Claire Stefano, Sydney Thom, Marah Trautman, Kathryn Visci, Elizabeth Walker, Olivia Weatherly, Kalynn Welch, Kyle Weltle, Rachael Wenzinger, Margaret Wessels, Makayla Williams, Aleena Winston, Jameson Wolfe
Freshmen: Mary Andres, Sarah Ayers, Kaylyn Barnette, Taylor Beatty, Luke Biedenbach, Avery Bing, Anthony Blue, Myles Bruno, Janice Buehrer, Justin Butler, Emma Canino, Amber Canino, Cody Cebull, Charles Clark, Bryan Davis, Dante De Salle, Jacob Emery, Brandon Emmerich, Marissa Esposito, Jacob Fantozzi, Jarrod Gagnon, Savannah Garden, Nolan Gast, Adam Griggs, Lily Gross, Sofia Hamad, Jordyn Hawkins, Sawyer Henry, Jenna Herzog, Olivia Howard, Gavin Humphrey, Joshua Johnson, Ava Johnston, Joseph Kammer, Ryleigh Keller, Leah Kenne, Alexandra Kim, Karlie Kinn, Spencer Klein, Jordan Kobasher, Alec Koble, Katherine Koch, Samuel Mc Nulty, Destiny McKinney, Keegan Mominee, Brenna Morgan, Nagavishnu Nagaselvam, Sydney Neigel, Erin Newman, Grace Nielsen, Kirtankumar Patel, Katie Porter, Jenna Risk, Nathan Roesch, Bradyn Routh, Ashton Russell, Anthony Schaefer, Maddie Schaefer, Adam Schenk, Abigail Schmidt, Mia Schmidt, Olivia Schnittker, Elexa Showalter, Zayah Skelton, Shelby Skelton, Cameron Smith, Victoria Tackett, Madison Taylor, Zachary Voight, Delaney Waldron, Ethan Weatherwax, Alexis Wiedenheft, Mia Wobser, Bryan Zapadka