Huron High School honor roll

Juniors: Delaney Allen, Adelynne Baus, Austin Beidelschies, Gretchen Blackwell, Sarah Blevins, Makenzie Bott, Jake Bradfield, Ronald Brandal, Oliver Claus, Lucas Critelli, Cassie Currence, Timothy Delahunt, Emily Endlish, Lucas Findley, Jack Fischer, Jackson Foley, Josie Franks, Katey Franks, Allison Fraser, Julia Hippely, Faith Hofacker, Katelyn Hopper, Nathan Hoty, Kelly Hughes, Michael Hurst, Gabby Johnson, Jaylee Jordan, Nina Kehr, Priya Kurtz, Ethan Lee, Nicholas Lenyo, Isabela Liu, Abbey Lowy, Macie Majoy, Graham McGlashan, Maggie McNea, Lydia Mischler, Jaret Monak, Jacob Moncher, Mackenzie Mullins, Grant Nelson, Jared Ochs, Nathan Pack, Hayden Petee, Caitlin Rankin, Brooke Ritzler, Adam Smith, Robbie Smith, Austin Stallings, Joseph Sugalski, Casey VanCauwenbergh, Felicity Warren, Brandon Williamson and Reilly Wysocki
Sophomores: Sienna Andres, Olivia Arthur, Jacquelyn Atlagovich, Hannah Brennan, Ethan Brisset, Hannah Brunow, Gracie Darr, Stephen Demos, Mackenzie Dennis, Richard Dewey, Marc Dieter, Ronald Eytchison, Scot Fischer, Desiree Fisher, Desta Fisher, Baylor Fortune, Hunter Garbe, Taylor Gies, Emma Golling, Allison Gresh, Silas Haplea, Julia Hastings, Sarah Herwat, Ann Hufnagle, Emma Kerro, Madelon Kilbury, Wyatt Kromer, Olivia Lagando, Jay Lesnett, Kamryn Lobsinger, Agostino Majoy, Meredith Mast, Michael Mischler, Grace Moser, Mason Mosijowsky, Kylie Obergefell, Kaitlyn Pickett, Rowan Roshong, Caitlyn Ryan, Gabrielle Sasala, Graeme Schwartz, Casey Scroggins, Jillian Selvey, Evelynn Sheppard, McKenzi Smercina, Marcus Spurrier, Andrew Sterett, Corinne Steuk, Catherine Tomczyk, Katy Vandergoot, Alaina Wallace, Logan Wierzba, Matthew Wilson, Aaron Wirtz and Lauren Zimmermann
Freshmen: Sophia Arambula, Madison Belden, Trae Bellamy, Lily Boldman, Matthew Brennan, Caden Cantrill, Emma Claus, Madelyn Dawkins, Siera Enderle, Evan England, Isabella Fantozzi, Lily Franks, Elizabeth Fries, Mackenzie Gang, Rece Gimperling, Paige Hamman, Alex Hankins, Jimmy Harkelroad, Jack Heflinger, Matthew Hurst, Isabella Keller, Andrew Kerro, Miranda Lark, Nathan Lehman, Aidan McCall, Kirk Nunn, Collin Ohm, Grant Opfer, Terrance Porter, Nicholas Ritzler, Tyler Schafer, Christian Scroggins, Tyler Sharpe, Nick Staltaro, Indira Stefano, Aubree Steinmetz, Michael Stout, Matthew Toldy, Kayla Walsh, Nicholas Walsh, Madison Washburn, Drew Wennes, Brian Wiseman, Daniel Wiseman, Reid Witter, Noah Woodruff and Triston Yontz