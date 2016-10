Leona E. 'Tony' Bahnsen

Leona E. “Tony” Bahnsen, 89, Port Clinton, died Saturday, Oct. 29, 2016. Visitation will be 4-8 p.m. Wednesday, Nov. 2, at Neidecker, LeVeck & Crosser Funeral Home & Cremation Service, 1124 Fulton St. Port Clinton.